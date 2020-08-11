На летнем вечере Кассисаба выступит Kruuv
В таллиннском парке Фальги (Висмари 4) в этот четверг, 13 августа, пройдет вечернее мероприятие, на котором можно будет попробовать вкусную еду и послушать музыку в исполнении ансамбля Kruuv.
В таллиннском парке Фальги (Висмари 4) в этот четверг, 13 августа, пройдет вечернее мероприятие, на котором можно будет попробовать вкусную еду и послушать музыку в исполнении ансамбля Kruuv.
”Мы много лет сотрудничаем с обществом Кассисаба и данное мероприятие тоже является результатом наших совместных усилий. Общество обычно устраивает в конце лета ярмарку, на которой жители микрорайона находят своим старым вещам новое применение. Управа района Кесклинн поможет насытить вечер хорошей музыкой — в 19.00 в парке Фальги выступит ансамбль Kruuv”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
На мероприятии жители Кассисаба предложат всем желающим домашнюю выпечку и напитки. Посольство Великобритании угостит тортом. Вечер направлен на продвижение идеи повторного использования вещей и поэтому на мероприятии будет использоваться только биоразлагаемая и многоразовая посуда. Пластмассовая посуда на мероприятии не разрешена.
Дополнительная информация: исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус, тел 5666 8775
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