На лед Теплого и Псковского озер можно выезжать на легких транспортных средствах

На лед озер Ванику, Пабра и Крийва можно выходить пешком. Также на территории Лыунаской префектуры можно выходить на лед Чудского озера на отрезке между Теплым озером и деревней Смольница.

Лед озера Паттина еще слишком тонок и выход это озеро запрещен, также запрещено подходить к устью реки Выханду и озеру Салусаар ближе чем на 200 метров.