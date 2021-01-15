15.01.2021, 10:10

На лед Теплого и Псковского озер можно выезжать на легких транспортных средствах


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Kalurid jäid Peipsil lõksu
Foto on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

Собранная пограничниками информация о состоянии льда показала, что лед Псковского и Теплого озер достаточно прочен и на лед этих водоемов с 15 января можно выходить на легких транспортных средствах, например, мотосанях или квадроциклах.

На лед озер Ванику, Пабра и Крийва можно выходить пешком. Также на территории Лыунаской префектуры можно выходить на лед Чудского озера на отрезке между Теплым озером и деревней Смольница.

Лед озера Паттина еще слишком тонок и выход это озеро запрещен, также запрещено подходить к устью реки Выханду и озеру Салусаар ближе чем на 200 метров.

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