На лечение маленькой Аннабель с редким генетическим заболеванием собрано уже более 800 000 евро

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond сообщил в Facebook, что на дорогостоящую генную терапию маленькой трехмесячной Аннабель вместе с помощью жертвователей собрано в общей сложности 819 485,40 евро. Лечение стоит 2,125 млн долларов (1,88 млн евро).
Из этого 330 829,91 евро собралось на созданном родителями для оплаты лечения Аннабель счете для пожертвований HelpAnnabel, 88 655,49 евро за два дня пожертвовали жертвователи Детского фонда Клиники Тартуского университета, к чему прибавится 400 000 евро из резервов Детского фонда.
Чтобы поддержать лечение, которое спасет жизнь маленькой Аннабель, можно сделать пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, отметив в пояснении "Annabel":
Платеж PayPal следует направить на адрес info@lastefond.ee с пояснением "Annabel".
При звонках на благотворительные номера Детского фонда выбранную вами сумму пожертвования добавят к вашему телефонному счету за тот же месяц. Чтобы пожертвовать подходящую сумму, следует позвонить на соответствующий номер:
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