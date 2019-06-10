На лечение маленькой Аннабель с редким генетическим заболеванием собрано уже более 800 000 евро

Из этого 330 829,91 евро собралось на созданном родителями для оплаты лечения Аннабель счете для пожертвований HelpAnnabel, 88 655,49 евро за два дня пожертвовали жертвователи Детского фонда Клиники Тартуского университета, к чему прибавится 400 000 евро из резервов Детского фонда.

Чтобы поддержать лечение, которое спасет жизнь маленькой Аннабель, можно сделать пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, отметив в пояснении "Annabel":

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

Платеж PayPal следует направить на адрес info@lastefond.ee с пояснением "Annabel".