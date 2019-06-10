На лечение маленькой Аннабель с редким генетическим заболеванием собрано уже более 800 000 евро(5)
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond сообщил в Facebook, что на дорогостоящую генную терапию маленькой трехмесячной Аннабель вместе с помощью жертвователей собрано в общей сложности 819 485,40 евро. Лечение стоит 2,125 млн долларов (1,88 млн евро).
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