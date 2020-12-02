02.12.2020, 12:34

На лечение больных с COVID-19 уже ушло почти 4 млн евро. Самый дорогой случай — 123 000 евро

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EST
Telk EMO ees 14.03.2020
RegionaalhaiglaFoto: Andres Putting

За десять месяцев 2020 года на амбулаторное и стационарное лечение пациентов с COVID-19 ушло почти 4 млн евро.

Глава финансового отдела Больничной кассы Рихо Пеэк прогнозирует, что к концу года общие расходы могут достигнуть 6 млн евро, передает портал Äripäev meditsiiniuudised.ee.

Стоимость стационарного лечения COVID-19 отличается в разных медицинских учреждениях, подчеркнул Пеэк.

"Более сложные случаи, которе попадают в Северо-Эстонскую региональную больницу или Клинику Тартуского университета обходятся в среднем в 10 000 евро. Средняя стоимость более легких случаях в уездных больницах остается в пределе 1000-3000 евро.Самы дорогой случай COVID-19 обошелся в 123 000 евро", — рассказал он.

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