На лечение больных с COVID-19 уже ушло почти 4 млн евро. Самый дорогой случай — 123 000 евро(9)
За десять месяцев 2020 года на амбулаторное и стационарное лечение пациентов с COVID-19 ушло почти 4 млн евро.
За десять месяцев 2020 года на амбулаторное и стационарное лечение пациентов с COVID-19 ушло почти 4 млн евро.
Глава финансового отдела Больничной кассы Рихо Пеэк прогнозирует, что к концу года общие расходы могут достигнуть 6 млн евро, передает портал Äripäev meditsiiniuudised.ee.
Стоимость стационарного лечения COVID-19 отличается в разных медицинских учреждениях, подчеркнул Пеэк.
"Более сложные случаи, которе попадают в Северо-Эстонскую региональную больницу или Клинику Тартуского университета обходятся в среднем в 10 000 евро. Средняя стоимость более легких случаях в уездных больницах остается в пределе 1000-3000 евро.Самы дорогой случай COVID-19 обошелся в 123 000 евро", — рассказал он.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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