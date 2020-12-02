На лечение больных с COVID-19 уже ушло почти 4 млн евро. Самый дорогой случай — 123 000 евро

Глава финансового отдела Больничной кассы Рихо Пеэк прогнозирует, что к концу года общие расходы могут достигнуть 6 млн евро, передает портал Äripäev meditsiiniuudised.ee.

Стоимость стационарного лечения COVID-19 отличается в разных медицинских учреждениях, подчеркнул Пеэк.

"Более сложные случаи, которе попадают в Северо-Эстонскую региональную больницу или Клинику Тартуского университета обходятся в среднем в 10 000 евро. Средняя стоимость более легких случаях в уездных больницах остается в пределе 1000-3000 евро.Самы дорогой случай COVID-19 обошелся в 123 000 евро", — рассказал он.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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