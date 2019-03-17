На крыше T1 Mall установили колесо обозрения: пока что без гондол

Колесо обозрения на крыше торгово-развлекательного центра T1 Mall of Tallinn откроется для посетителей в середине апреля, в настоящий момент идут работы по его установке, пишет rus.err.
Член правления фирмы Pro Kapital Grupp Аллан Реммелькоор сообщил ERR, что колесо на месте и на следующей неделе начнут монтировать гондолы.
После этого будет добавлено световое решение и подключены электросистемы. Реммелькоор заверил, что c середины апреля колесо начнет работу.
По первоначальным планам, колесо должны были установить на крыше торгового центра в октябре 2018 года, но его изготовление задержалось из-за отсутствия на мировом рынке металла, необходимого для отдельных частей аттракциона.