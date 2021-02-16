На кругу Ыйсмяэ с проезжей части уберут горы снега. Водителей просят временно там не парковаться!

По словам исполняющего обязанности старейшины Хааберсти Олега Сильянова начиная с конца января во дворах многоквартирных домов района проходила уборка от снега и цикл завершился. Работы прошли во всех дворах. ”На сегодняшний день в районе работало четыре фронтальных погрузчика, которые выполнили 360 рабочих часов по расчистке района от снега. Всего из района уже вывезено 474 м3 снега, но работы продолжатся, в планах убрать снежные кучи с обочин проезжей части на внешнем кругу Ыйсмяэ теэ”, — рассказал Сильянов.

”Просим жителей, которые паркуют свои транспортные средства на полосе движения внешнего круга Ыйсмяэ теэ найти на время работ другое подходящее парковочное место. Также просим тех автовладельцев, машины которых зимуют на внешнем кругу Ыйсмяэ теэ, по возможности, припарковать свои транспортные средства на время уборки в другое место”, — попросил заместитель старейшины и добавил, что информация о дате и времени уборки будет вывешена на регулирующих парковку знаках и информационных табличках.

”Надеемся на понимание жителей и на сотрудничество, потому что очистка обочины дороги от снежных куч поможет обеспечить более безопасное движение для нас всех”, — подытожил Сильянов.