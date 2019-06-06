На кругу площади Виру появятся регулировщики муниципальной полиции
Закрытие улицы Йыэ, как и предполагалось, вызвало заторы, для смягчения которых были изменены светофорные циклы. А на часы "пик" на площадь Виру будут высылаться регулировщики.
Закрытие улицы Йыэ, как и предполагалось, вызвало заторы, для смягчения которых были изменены светофорные циклы. А на часы "пик" на площадь Виру будут высылаться регулировщики.
Несмотря на заблаговременное оповещение, большинство водителей в часы "пик" следовало привычным маршрутом, что и создало заторы на круговой развязке площади Виру. В то же время недогружены были улицы Крейцвальда, Гонсиори и Тартуское шоссе. Таллинский транспортный департамент рекомендует всем в часы наибольшей нагрузки утром и вечером выбирать объездные маршруты, оставляя больше простора общественному транспорту.
Практика свидетельствует, что заторы возникают в первые три для после реорганизации схемы движения. Потом обстановка нормализуется. Это касается и соблюдения графиков общественным транспортом.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Адски страшно»: что пережили пассажиры Boeing-737
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
Анаконда в США «клонировала» сама себя
"Рома" готова приобрести Мауро Икарди