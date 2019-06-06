На кругу площади Виру появятся регулировщики муниципальной полиции

Несмотря на заблаговременное оповещение, большинство водителей в часы "пик" следовало привычным маршрутом, что и создало заторы на круговой развязке площади Виру. В то же время недогружены были улицы Крейцвальда, Гонсиори и Тартуское шоссе. Таллинский транспортный департамент рекомендует всем в часы наибольшей нагрузки утром и вечером выбирать объездные маршруты, оставляя больше простора общественному транспорту.

Практика свидетельствует, что заторы возникают в первые три для после реорганизации схемы движения. Потом обстановка нормализуется. Это касается и соблюдения графиков общественным транспортом.