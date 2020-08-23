На Коплифесте 2020 для молодежи подготовлена специальная программа

”На молодежной площадке Коплифеста дети смогут принять участие в соревнованиях по езде на самокате и уличным танцам, позаниматься рукоделием на творческих мастер-классах, а также попробовать свои силы в паркуре и ходьбе по канату. О своей работе расскажут Спасательный департамент, Красный крест, будут представлены симуляторы по безопасности дорожного движения Департамента шоссейных дорог, а также состоится шоу полицейских служебных собак”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В 12 часов под руководством организаций Shokkin Group и Fire Flava начнутся соревнования по уличным танцам из серии HOODie Cyphers.

В 13 часов MTÜ Vabadussport приглашает молодежь на мастер-классы по паркуру и слэклайну.

В 13 часов в Коплиском парке для экстремальных видов спорта начнутся соревнования по езде на самокате под руководством MTÜ Keerdtrepp с финалом в 15.30. Кто не хочет соревноваться, может принять участие в мастер-классе по безопасной езде на самокате с MTÜ Keerdtrepp, который начнется в 12 часов.

Также в течение всего дня интересные игры и творческие мастер-классы проведут Коплиская школа по интересам, Пыхья-Таллиннский скаутский клуб Сатурн и Пыхья-Таллиннский молодёжный центр. В Коплиском парке для экстремальных видов спорта вместе с молодежью будет нарисована новая суперграфика.

Молодежная площадка Коплифеста расположится во дворе Пыхья-Таллиннского молодежного центра (Копли, 98). Молодежная программа продлится с 12 до 18 часов. Главной площадкой проходящего 29 августа Коплифеста станет завод Пыхьяла (Марати, 5).

Дополнительная информация: https://www.facebook.com/ptallinn/ https://www.tallinn.ee/est/koplifest/

Музыкальная программа Коплифеста 2020 (двор завода Пыхьяла)

13.00 — Black Bread Gone Mad

14.00 — Etnosfäär

15.00 — MandoTrio

16.00 — EiK bändiga

17.00 — Nagy Bögö

18.00 — Meisterjaan x Manna

На фестивале можно будет воспользоваться дезинфицирующими средствами и рекомендуется придерживаться правила 2+2. При подозрении на болезнь, оставайтесь дома. Следим за инструкциями Департамента здоровья и остаемся здоровыми!