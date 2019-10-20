На конкурсе Vana Tallinn Baltic выбрали лучшего сомелье

На прошедших вчера вечером в Латвийском национальном музее зрелищных соревнованиях Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix 2019 лучшим сомелье стран Балтии был признан Каспарс Рейтупс из Латвии. Второе место заняла Кетри Лейс из Эстонии, а третье – Никита Зайченков из Латвии. Титула лучшего молодого сомелье был удостоен Кристийонас Валанчюнас из Литвы.
”На протяжении многих лет Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix помогает повышать уровень профессиональных знаний и навыков наших сомелье. Развитие культуры потребления вина и других алкогольных напитков характеризуют хорошие результаты наших сомелье на международных соревнованиях. Например, в прошлом году двое наших сомелье вышли в полуфинал всемирных соревнований сомелье, войдя таким образом в двадцатку лучших в мире”, — пояснил член жюри, сомелье AS Liviko Урво Уганди, который был удостоен титула лучшего сомелье стран Балтии на первом конкурсе Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix.
Кроме основных соревнований также прошли и соревнования молодых сомелье, на которых от каждой страны участвовало по одному представителю. Эстонию представлял сомелье винного бара Time to Wine Вернер Лепп.
”Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix — это соревнования мирового уровня как в плане навыков участников, так и с точки зрения сложности заданий. Уровень соревнований с каждым годом повышается, и на сегодняшний день титул лучшего сомелье стран Балтии признается как в Европе, так и во всем мире”, — пояснил президент Латвийской ассоциации сомелье Янис Калкис.
На соревнованиях проверялись теоретические знания и практические навыки участников. Участники должны были дать рекомендации по сочетанию еды и вина, продемонстрировать навыки декантирования и сервировки, а также ответить на теоретические вопросы. А еще участникам нужно было решить несколько заданий-сюрпризов.
В международное жюри вошли сомелье AS Liviko Урво Уганди, президент Эстонской ассоциации сомелье Кристьян Маркии, президент Латвийского ассоциации сомелье Янис Калкис, президент Литовской ассоциации сомелье Арминас Дарасевичюс, вице-президент Польской ассоциации сомелье Томас Колецки, сомелье стокгольмского ресторана Fotografiska Тина Йоханссон и сомелье ресторана Lyst Нина Хойгаард Йенсен.
Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix проводится с 2006 года с целью развития культуры ответственного потребления алкогольных напитков, важную роль в которой играют сомелье. В этом году мероприятие прошло в Латвийском национальном музее. Мероприятие организуется предприятием AS Liviko в сотрудничестве с ассоциациями сомелье Эстонии, Латвии и Литвы.
AS Liviko — это основанный в 1898 году производитель, экспортер и импортер качественного алкоголя и безалкогольных напитков. Производство и главный офис AS Liviko находятся в Таллинне, филиалы — в Риге и Вильнюсе. Предприятие AS Liviko входит в число трех крупнейших алкогольных фирм стран Балтии, фирма уделяет импорту алкогольных напитков столько же внимания, сколько и их производству.
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