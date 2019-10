На конкурсе Vana Tallinn Baltic выбрали лучшего сомелье

На соревнованиях проверялись теоретические знания и практические навыки участников. Участники должны были дать рекомендации по сочетанию еды и вина, продемонстрировать навыки декантирования и сервировки, а также ответить на теоретические вопросы. А еще участникам нужно было решить несколько заданий-сюрпризов.

В международное жюри вошли сомелье AS Liviko Урво Уганди, президент Эстонской ассоциации сомелье Кристьян Маркии, президент Латвийского ассоциации сомелье Янис Калкис, президент Литовской ассоциации сомелье Арминас Дарасевичюс, вице-президент Польской ассоциации сомелье Томас Колецки, сомелье стокгольмского ресторана Fotografiska Тина Йоханссон и сомелье ресторана Lyst Нина Хойгаард Йенсен.

Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix проводится с 2006 года с целью развития культуры ответственного потребления алкогольных напитков, важную роль в которой играют сомелье. В этом году мероприятие прошло в Латвийском национальном музее. Мероприятие организуется предприятием AS Liviko в сотрудничестве с ассоциациями сомелье Эстонии, Латвии и Литвы.

AS Liviko — это основанный в 1898 году производитель, экспортер и импортер качественного алкоголя и безалкогольных напитков. Производство и главный офис AS Liviko находятся в Таллинне, филиалы — в Риге и Вильнюсе. Предприятие AS Liviko входит в число трех крупнейших алкогольных фирм стран Балтии, фирма уделяет импорту алкогольных напитков столько же внимания, сколько и их производству.