На конкурсе Vana Tallinn Baltic выбрали лучшего сомелье

”На протяжении многих лет Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix помогает повышать уровень профессиональных знаний и навыков наших сомелье. Развитие культуры потребления вина и других алкогольных напитков характеризуют хорошие результаты наших сомелье на международных соревнованиях. Например, в прошлом году двое наших сомелье вышли в полуфинал всемирных соревнований сомелье, войдя таким образом в двадцатку лучших в мире”, — пояснил член жюри, сомелье AS Liviko Урво Уганди, который был удостоен титула лучшего сомелье стран Балтии на первом конкурсе Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix.

Кроме основных соревнований также прошли и соревнования молодых сомелье, на которых от каждой страны участвовало по одному представителю. Эстонию представлял сомелье винного бара Time to Wine Вернер Лепп.

”Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix — это соревнования мирового уровня как в плане навыков участников, так и с точки зрения сложности заданий. Уровень соревнований с каждым годом повышается, и на сегодняшний день титул лучшего сомелье стран Балтии признается как в Европе, так и во всем мире”, — пояснил президент Латвийской ассоциации сомелье Янис Калкис.