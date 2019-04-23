На конкурс "Учитель года" было представлено рекордное количество кандидатов

Больше всего анкет заполнили жители Таллинна — 483. Также отличились город Тарту (132) и Ида-Вирумаа (106).

Как и в прошлые годы, самыми популярными категориями оказались "воспитатель детского сада" (244 кандидата) и "учитель начальной школы" (205 кандидатов). Значительно больше кандидатов, чем прежде, было представлено в категориях "руководитель учебного заведения" и "опорный специалист".

Уездные комиссии рассмотрят представленные анкеты, выберут финалистов и передадут их имена государственной комиссии по премиям в области образования, которая и выберет лауреатов в каждой категории. Премии будут вручены 5 октября на гала-вечере "Учитель года: Эстония учится и благодарит", который пройдет в Йыхвиском концертном доме. Эстонское телевидение будет вести прямую трансляцию мероприятия. Мероприятие организуют министерство образования и науки, Союз работников сферы образования Эстонии и ЦУ Innove.

В этом году мероприятие "Учитель года" пройдет уже в седьмой раз. Основная цель конкурса — отметить работников сферы образования и тех, кто его поддерживает, тех, кто вносит свой вклад в поддержку развития учащихся, и чей труд может служить примером других.