На конкурс Учитель года было представлено более двух тысяч кандидатов

Больше всего кандидатов было представлено в Таллинне — всего 876. На втором месте по количеству поданных заявок находится Тарту с 187 кандидатами. За ними следует Харьюмаа — 156 кандидатов, Ляэне-Вирумаа — 109 кандидатов, и Пярнумаа — 106 кандидатов. По сравнению с прошлым годом более популярными стали категории "преподаватель университета", "преподаватель профессионального учебного заведения" и "классный руководитель года".

В этом году впервые вместо одной премии за дело жизни будет вручено до трех таких премий, также государственная премия будет присуждена учителю кружка по интересам. В категории "премия за дело всей жизни" было представлено 65 кандидатов, в категории "учитель кружка по интересам" — 160 кандидатов.

Региональные комиссии отберут финалистов и представят их комиссии по назначению государственных премий в сфере образования, которая определит лауреатов конкурса.

Премии будут вручены на гала-мероприятии "Эстония учится и благодарит", которое пройдет 3 октября в концертном зале Alexela, прямую трансляцию будет вести ЭТВ. Организаторами конкурса являются министерство образования и науки и Союз работников сферы образования Эстонии.

Дополнительная информация о конкурсе.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.