05.11.2019, 13:20

На конкурс лучших работников молодежной сферы представили 161 кандидата


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Haridusteemaline pressikonverents Tallinna Lotte Lasteaias
Haridus- ja teadusminister Mailis RepsFoto: Kristjan Järv

На конкурс лучших работников молодежной сферы в этом году представили 161 кандидата. Из их числа будут выбраны победители в двенадцати категориях. Награды будут вручены на торжественном мероприятии, которое пройдет 29 января 2020 года.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, ей очень приятно отметить, что тех, кто работает с молодежью, на благо молодежи и вносит свой вклад в дело работы с молодежью год от года становится все больше. ”Такое большое число кандидатов доказывает, что труд людей, работающих с молодежью, замечают и ценят. Представление человека на конкурс уже само по себе является выражением благодарности за хорошую работу и подтверждением тому, что проделанная работа не осталась незамеченной”, — сказала министр Репс.

В этом году конкурс пройдет уже в 14-й раз. В течение последних трех лет в рамках конкурса до оценивания допускаются только кандидатуры, которые были представлены как минимум двумя людьми — это способствует улучшению взаимодействия между людьми, проживающими в одном регионе. Конкурс проводится с целью отметить людей и организации, которые внесли значительный вклад в развитие сферы работы с молодежью, а также наиболее влиятельные начинания в этой сфере. Кандидатов на конкурс можно было представить до 1 ноября.

Традиционно больше всего кандидатов было представлено в категории ”многолетний вклад в молодежную сферу” — 25 кандидатов. Также отличились категории ”молодежный работник года” (24 кандидата) и ”начинание года в сфере работы с молодежью” (22 кандидата). Ознакомиться с именами кандидатов и названиями организаций, представленных на конкурс, можно на странице Эстонского центра работы с молодежью.

Оценивать кандидатов будет специальная комиссия, в которую войдут эксперты в этой области и представители молодежных организаций. Комиссия представит свои предложения министру образования и науки. Имена победителей будут объявлены на праздничном мероприятии, которое пройдет в январе.

Дополнительная информация

Награды вручаются в двенадцати категориях: молодежный работник года, школа по интересам года, молодежный центр года, молодежное объединение или организация, молодежное собрание и ученическое представительство, молодежная дружина года, молодежный лагерь года, местное самоуправление года, общество молодежной работы года, помощник года, начинание года в сфере работы с молодежью и многолетний вклад в молодежную сферу.

Конкурс лучших работников молодежной сферы организует Министерство образования и науки совместно с Эстонским центром работы с молодежью.

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