На конкурс ”Бетонное сооружение 2020 года” представлено 29 кандидатов
На проводимый Союзом бетона Эстонии и Эстонским союзом производителей строительных материалов конкурс ”Бетонное сооружение 2020 года” на этот раз представлено 29 сооружений.
На проводимый Союзом бетона Эстонии и Эстонским союзом производителей строительных материалов конкурс ”Бетонное сооружение 2020 года” на этот раз представлено 29 сооружений.
”Урожай нынешнего конкурса богат, как в количественном плане, так и с географической точки зрения”, — сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Тийт Роотс. ”Такого широкого географического покрытия на конкурсе бетонных сооружений не было уже долгие годы”, — добавил Роотс.
Тийт Роотс: ”У нас представлены как школьные здания, так и детский сад, производственные и офисные здания, индивидуальные жилые дома и многоквартирные дома, малые архитектурные формы и реконструкция крепости, морской променад и порт, сооружения здравоохранения и бассейн, центр впечатлений и танкодром, а также великолепные примеры эстонского экспорта бетонных изделий”.
Правление Союза бетона Эстонии решило, что на этот раз из представленных на конкурс кандидатов будет сделан предварительный отбор, и номинированные на конкурс строения станут известны на следующем собрании правления 20 января 2021 года.
На конкурс бетонных строений 2020 года представлены:
1. Производственное и складское здание Angerja tee 38, Ангерья теэ 38, Allika Tehnopark, деревня Хююру, волость Сауэ, Харьюмаа;
2. Ankur Residents, Андрексе теэ, Пирита, Таллинн;
3. Террацевые полы Citybox Tallinn Hotel, Porto Franco, Таллинн;
4. Офисное здание Emajõe, Паю 2, Тарту;
5. Зона отдыха индивидуального жилого дома, деревня Лубья, волость Виймси, Харьюмаа;
6. FSE 105, здание для вентиляции шоссейного тоннеля, Стокгольм, Швеция;
7. Хаапсалуская основная школа, Лихулаское шоссе 12, Хаапсалу;
8. Офисное здание Heathmont, Суур-Патарей 13, Таллинн;
9. Дом Лаанеотса, деревня Принги, волость Виймси, Харьюмаа;
10. Детский сад — бассейн, Рая 7, Пярну;
11. Реконструкция порта Найссааре, I этап, Найссаар, волость Виймси, Харьюмаа;
12. Реконструкция здания конвента Нарвского замка, Петербуржское шоссе 2, Нарва;
13. Парковочный дом, Тёёкоя 4, Таллинн;
14. Раквереский центр под открытым небом Валлимяэ, Валлимяэ теэ 3, Раквере;
15. Силламяэский морской променад, Силламяэ;
16. Совместное здание Силламяэ, И.Павлова 4, Силламяэ;
17. Совместное учебно-жилое здание Нарвского учебного центра Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета, П.Кереса 14, Нарва;
18. Офисное здание Stockholm New, Стокгольм, Швеция;
19. Центр здоровья Sütiste, Сютисте теэ 17/1, Таллинн;
20. Проектирование и строительство Тапаского ближнего тренировочного полигона, волость Тапа, Ляэне-Вирумаа;
21. Учебное здание Delta Тартуского университета, Нарвское шоссе 18/20, Тарту;
22. Многоквартирный дом Toom-Kuninga 15, Тоом-Кунинга 15, Таллинн;
23. Многоквартирный дом Torn, Сеэби 1, Кристийне, Таллинн;
24. Бытовой корпус производственного здания Tööstuse 16, Тёёстусе 16, Кейла;
25. Многоквартирные дома Uus-Veerenni, I этап, Веэренни 36, Пилле 7 и Тийу 3, Таллинн;
26. Офисное здание имени Виктора Пальма вместе с парковочным домом, Лыытса 1A/Суур-Сыямяэ 12A, Ülemiste City, Таллинн;
27. Центр впечатлений WOW, Мерикотка 1, Курессааре;
28. Коммерческое и медицинское здание, Тёёкоя 1, Таллинн;
29. Многоквартирный жилой дом Ümera 28b, Юмера 28b, Ласнамяэ, Таллинн.
Цель конкурса — найти и отметить строения, привлекательный внешний вид, а также эффективное и экономное исполнение которых демонстрируют преимущества и возможности бетона, как отечественного строительного материала.
Жюри конкурса начнет работу в будущем году.
Правление союза бетона решило, что объявление победителей конкурса ”Бетонное сооружение 2020 года” и День бетона 2021 года состоятся в мае месяце 2021 года.
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