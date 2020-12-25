На конкурс ”Бетонное сооружение 2020 года” представлено 29 кандидатов

”Урожай нынешнего конкурса богат, как в количественном плане, так и с географической точки зрения”, — сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Тийт Роотс. ”Такого широкого географического покрытия на конкурсе бетонных сооружений не было уже долгие годы”, — добавил Роотс.

Тийт Роотс: ”У нас представлены как школьные здания, так и детский сад, производственные и офисные здания, индивидуальные жилые дома и многоквартирные дома, малые архитектурные формы и реконструкция крепости, морской променад и порт, сооружения здравоохранения и бассейн, центр впечатлений и танкодром, а также великолепные примеры эстонского экспорта бетонных изделий”.

Правление Союза бетона Эстонии решило, что на этот раз из представленных на конкурс кандидатов будет сделан предварительный отбор, и номинированные на конкурс строения станут известны на следующем собрании правления 20 января 2021 года.

На конкурс бетонных строений 2020 года представлены:

1. Производственное и складское здание Angerja tee 38, Ангерья теэ 38, Allika Tehnopark, деревня Хююру, волость Сауэ, Харьюмаа;

2. Ankur Residents, Андрексе теэ, Пирита, Таллинн;

3. Террацевые полы Citybox Tallinn Hotel, Porto Franco, Таллинн;

4. Офисное здание Emajõe, Паю 2, Тарту;

5. Зона отдыха индивидуального жилого дома, деревня Лубья, волость Виймси, Харьюмаа;

6. FSE 105, здание для вентиляции шоссейного тоннеля, Стокгольм, Швеция;

7. Хаапсалуская основная школа, Лихулаское шоссе 12, Хаапсалу;

8. Офисное здание Heathmont, Суур-Патарей 13, Таллинн;

9. Дом Лаанеотса, деревня Принги, волость Виймси, Харьюмаа;

10. Детский сад — бассейн, Рая 7, Пярну;

11. Реконструкция порта Найссааре, I этап, Найссаар, волость Виймси, Харьюмаа;

12. Реконструкция здания конвента Нарвского замка, Петербуржское шоссе 2, Нарва;

13. Парковочный дом, Тёёкоя 4, Таллинн;

14. Раквереский центр под открытым небом Валлимяэ, Валлимяэ теэ 3, Раквере;

15. Силламяэский морской променад, Силламяэ;

16. Совместное здание Силламяэ, И.Павлова 4, Силламяэ;

17. Совместное учебно-жилое здание Нарвского учебного центра Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета, П.Кереса 14, Нарва;

18. Офисное здание Stockholm New, Стокгольм, Швеция;

19. Центр здоровья Sütiste, Сютисте теэ 17/1, Таллинн;

20. Проектирование и строительство Тапаского ближнего тренировочного полигона, волость Тапа, Ляэне-Вирумаа;

21. Учебное здание Delta Тартуского университета, Нарвское шоссе 18/20, Тарту;

22. Многоквартирный дом Toom-Kuninga 15, Тоом-Кунинга 15, Таллинн;

23. Многоквартирный дом Torn, Сеэби 1, Кристийне, Таллинн;

24. Бытовой корпус производственного здания Tööstuse 16, Тёёстусе 16, Кейла;

25. Многоквартирные дома Uus-Veerenni, I этап, Веэренни 36, Пилле 7 и Тийу 3, Таллинн;

26. Офисное здание имени Виктора Пальма вместе с парковочным домом, Лыытса 1A/Суур-Сыямяэ 12A, Ülemiste City, Таллинн;

27. Центр впечатлений WOW, Мерикотка 1, Курессааре;

28. Коммерческое и медицинское здание, Тёёкоя 1, Таллинн;

29. Многоквартирный жилой дом Ümera 28b, Юмера 28b, Ласнамяэ, Таллинн.