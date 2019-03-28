На конференции В Таллинне обсудят будущее профессионального образования в Эстонии и Европе

В качестве очень важной рекомендации в рапорте присутствует предложение создавать в профессиональном образовании новые, более объемные учебные программы, в рамках которых учащихся подготавливают к государственным экзаменам, которые позволяют поступать в вузы, при этом они приобретают и профессиональные навыки. Это предложение будет реализовано уже в этом году в виде пилотной программы ИТ-Академии, четырехлетней программы обучения в профессиональных училищах. Программа предназначена для одаренных выпускников основных школ, которые смогут параллельно с получением специальности в области инфотехнологий сдать и государственные экзамены, необходимые для поступления в университет.

На конференции на тему необходимых изменений в профессиональном образовании выступят эксперты в области навыков и образования ОЭСР Монсеррат Гомендио и Полин Муссе, эксперт Европейского центра развития профессионального образования Cedefop Анастасия Пулиу, вице-канцлер Министерства образования и науки Ивар Сикк, преподаватель Курессаареского профессионального училища и учитель года профессионального учебного заведения Мерит Карисе, генеральный директор Circle K Eesti Кай Реало, председатель правления целевого учреждения по инфотехнологиям в области образования (HITSA) Хели Ару-Чабилан, профессор Тартуского университета Марью Лауристин, участник программы госканцелярии по подготовке руководителей высшего звена Ингар Дуболазов, директор Тартуской школы искусств Кади Крейс, директор Вильяндиского центра профессионального образования Тармо Лоодус и член правления ЦУ Kutsekoda Тийа Рандма. Модерировать конференцию будет Йоханнес Тралла.

ТОП

В организации конференции приняли участие учащиеся разных профессиональных училищ: студенты Тартуской школы искусств создали дизайн логотипа и материалов конференции, студенты Таллиннского политехникума отвечают за создание фотографий и видео трансляции, а также подготовку печатных материалов, учащиеся Тартуской музыкальной школы им. Хейно Элери подготовили музыкальную отбивку для конференции а также музыкальное сопровождение для пауз, учащиеся Ряпинаской школы садоводства подготовили цветочную композицию, учащиеся Ида-Вирумааского центра профессионального образования позаботятся о перекусах и обслуживании, учащиеся Таллиннской школы обслуживания и Таллиннского строительного училища подготовили сувениры для участников.

Прямую трансляцию с конференции можно посмотреть на странице Таллиннского политехникума.