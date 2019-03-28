28.03.2019, 08:50

На конференции В Таллинне обсудят будущее профессионального образования в Эстонии и Европе

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rus.delfi.ee
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Favor, Heiki Raasik, Mart Proos
Foto on illustratiivne.Foto: Tiit Blaat

Сегодня в Таллинне в общем здании министерств пройдет международная конференция по вопросам профессионального образования "Переломный день настал?" ("Kas käes on pööripäev?"), на которой обсудят нынешнее положение дел в профессиональном образовании в Эстонии и представят свежий рапорт ОЭСР, который ляжет в основу обсуждения на тему будущего профессионального образования как в Эстонии, так и в Европе. В организации конференции примут участие и учащиеся профессиональных училищ, сообщает Министерство образования и науки.

В рапорте, подготовленном Организацией международного сотрудничества и развития (ОЭСР), сосредотачивается внимание на поиске работающих моделей сотрудничества между учебными заведениями и предприятиями. Рекомендации, изложенные в отчете, рассматривают взаимодействие между системами общего и высшего образования и системой профессионального образования, то есть то, как обеспечить плавный переход учащегося с одного уровня образования на другой, а также выход на рынок труда. Также в отчете рассказывается о обучении по месту работы, о причинах возникновения проблем и возможных способах их решения совместно с предприятиями.

"Для Эстонии большую важность имеют вопросы, связанные с сотрудничеством между учреждениями профессионального образования и заинтересованными группами, особенно сотрудничество с предприятиями, - сказал канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс и добавил, что рекомендации, изложенные в рапорте, подтверждают, что для модернизации школьной сети были предприняты верные шаги. - Например, за счет создания государственных гимназий образовались предпосылки для сохранения сильных основных школ и появления новых, а также расширились возможности выбора для учащихся, в том числе и в области профессионального образования. Таким образом мы даем каждому учащемуся возможность выбирать профессию, соответствующую его интересам и навыкам, а также потребностям региона".

В качестве очень важной рекомендации в рапорте присутствует предложение создавать в профессиональном образовании новые, более объемные учебные программы, в рамках которых учащихся подготавливают к государственным экзаменам, которые позволяют поступать в вузы, при этом они приобретают и профессиональные навыки. Это предложение будет реализовано уже в этом году в виде пилотной программы ИТ-Академии, четырехлетней программы обучения в профессиональных училищах. Программа предназначена для одаренных выпускников основных школ, которые смогут параллельно с получением специальности в области инфотехнологий сдать и государственные экзамены, необходимые для поступления в университет.

На конференции на тему необходимых изменений в профессиональном образовании выступят эксперты в области навыков и образования ОЭСР Монсеррат Гомендио и Полин Муссе, эксперт Европейского центра развития профессионального образования Cedefop Анастасия Пулиу, вице-канцлер Министерства образования и науки Ивар Сикк, преподаватель Курессаареского профессионального училища и учитель года профессионального учебного заведения Мерит Карисе, генеральный директор Circle K Eesti Кай Реало, председатель правления целевого учреждения по инфотехнологиям в области образования (HITSA) Хели Ару-Чабилан, профессор Тартуского университета Марью Лауристин, участник программы госканцелярии по подготовке руководителей высшего звена Ингар Дуболазов, директор Тартуской школы искусств Кади Крейс, директор Вильяндиского центра профессионального образования Тармо Лоодус и член правления ЦУ Kutsekoda Тийа Рандма. Модерировать конференцию будет Йоханнес Тралла.

ТОП

В организации конференции приняли участие учащиеся разных профессиональных училищ: студенты Тартуской школы искусств создали дизайн логотипа и материалов конференции, студенты Таллиннского политехникума отвечают за создание фотографий и видео трансляции, а также подготовку печатных материалов, учащиеся Тартуской музыкальной школы им. Хейно Элери подготовили музыкальную отбивку для конференции а также музыкальное сопровождение для пауз, учащиеся Ряпинаской школы садоводства подготовили цветочную композицию, учащиеся Ида-Вирумааского центра профессионального образования позаботятся о перекусах и обслуживании, учащиеся Таллиннской школы обслуживания и Таллиннского строительного училища подготовили сувениры для участников.

Прямую трансляцию с конференции можно посмотреть на странице Таллиннского политехникума.

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