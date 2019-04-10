На колесе обозрения на крыше торгового центра T1 можно будет прокатиться уже завтра

Руководитель фирмы-оператора развлекательного парка Super Skypark Алар Каяри добавил, что колесо обозрения не только станет магнитом для нового центра, но и достопримечательностью всего Таллинна, которая способствует оживлению туризма в Эстонии. ”Мы уверены в том, что как колесо обозрения, так и весь развлекательный парк Super Skypark являются для нашей столицы новым особенным аттракционом, который привлечет сюда больше иностранных туристов и, прежде всего, семьи, которые в результате захотят оставаться в Эстонии дольше”, — сказал Каяри.

Колесо обозрения Skywheel of Tallinn с 27 гондолами открыто ежедневно с 10:00 до 22:00, как и расположенный под ним развлекательный центр для всей семьи Super Skypark. Обычный билет на колесо обозрения стоит 10 евро. Дети до трех лет могут прокатиться бесплатно. Семейный билет для родителей с детьми стоит 28 евро. Для групп из более 12 человек одна поездка обойдется в 7 евро с человека. Для школьных групп, которые тут ждут по рабочим дням до 16:00, цена поездки на одного человека — 4 евро. Билеты можно приобрести в главной кассе Super Skypark и в магазине, а также информационных киосках Т1. В течение этой недели продажа билетов также откроется на сайтах www.vaateratas.ee и www.skywheeloftallinn.com.

Обычная гондола колеса обозрения вмещает шесть человек. В гондолу можно с удобством попасть и на инвалидном кресле. Вдоль обеих стен гондолы расположены комфортные откидные диваны — поэтому в гондоле можно как стоять, так и сидеть. Даже в самую холодную погоду все гондолы обогреваются, а в летнюю жару в них работают кондиционеры.

Одна из 27 гондол — красного цвета. Это эксклюзивная VIP-гондола, где романтиков ждут четыре кожаных кресла и кулер с шампанским — бутылка холодного игристого напитка будет готова для вас точно в забронированное время. Это не значит, впрочем, что прекрасными видами должны наслаждаться сразу четыре посетителя. Основное преимущество VIP‑гондолы — ее обслуживание и приватность: влюбленная парочка может забронировать себе за 100 евро уединенную поездку.

”Забронировавшие VIP-гондолу романтики, разумеется, не должны будут стоять в очереди, а смогут приятно провести время в нашем расположенном на крыше кафе, куда в согласованное время за ними придет наш работник, чтобы проводить на колесо обозрения. К этому моменту гондола уже будет подготовлена. При необходимости наш персонал, разумеется, поможет и открыть шампанское”, — пояснил директор по маркетингу Super Skypark Тарво Сармет.

Если продолжительность одной поездки в обычной гондоле составляет 12 минут (за это время колесо делает три оборота), то в VIP-гондоле красотой Таллинна можно наслаждаться целых полчаса. ”Колесо обозрения поднимает пассажиров почти на такую же высоту над уровнем моря, на которой находится вершина церкви Олевисте. За полчаса счастливые пары и романтики смогут получить незабываемые впечатления. Каждый должен испытать их сам”, — добавил Сармет.

Колесо обозрения Super Skypark было сделано по особому заказу голландским семейным предприятием Mondial Rides. Действующая уже более 100 лет компания начинала с производства портовых кранов, но в последние 30 лет сфокусировалась на колесах обозрения. Наиболее известное колесо обозрения Mondial установлено на площади Согласия в Париже.