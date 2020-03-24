На кассах Rimi установят защитные стекла

”Поскольку коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, а расстояние между продавцом и клиентом составляет меньше полутора метров, то самым эффективной мерой борьбы против распространения вируса является установка защитного стекла”, — объяснил руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ. ”Для нас чрезвычайно важно, чтобы обслуживающий персонал был максимально защищен, потому что именно он сейчас критически важен. Я еще раз напоминаю всем посетителям Rimi: пожалуйста, не приходите в магазин, если вы больны, не берите с собой семью, позаботьтесь о других клиентах и наших кассирах!”

У всех продавцов Rimi есть также возможность использовать резиновые перчатки и защитные маски. Весь обслуживающий персонал снабжен необходимыми средствами для дезинфекции рук и поверхностей. Кроме того, в торговых залах имеются средства дезинфекции для клиентов и во многих магазинах есть также аппараты для очистки рук ZÄP. Новые аппараты каждый день устанавливают в магазинах Rimi по всей Эстонии.

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