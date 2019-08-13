На карте Таллинна появится новая площадь

Таллиннская горуправа приняла решение назвать площадь, расположенную в районе Садама в Кесклинне, Корстнаплатс, в честь трубы квартала Ротерманни.
Предприятие Rotermann City ходатайствовало о том, чтобы назвать площадь, расположенную в районе Садама, «Ротерманни корстнаплатс» (korsten - труба), так как именно труба служит ориентиром в этом квартале.
Комиссия приняла решение, что первую часть названия можно опустить, так как разговорной речи свойственны сокращения и в народе площадь скорее будут называть «корстнаплатс» (трубная). Предприятие Rotermann City возражений по этому поводу не предъявило.
Таллиннская Кесклиннаская управа должна разместить таблички с названием площади к 18 сентября.
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