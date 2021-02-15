На карьере Румму проходят учения: военных водолазов натаскивают на работу в ледовых условиях(4)
В понедельник, 15 февраля, для восьми водолазов ВМС Эстонии началась недельная тренировка работы в ледовых условиях в карьере Румму.
В понедельник, 15 февраля, для восьми водолазов ВМС Эстонии началась недельная тренировка работы в ледовых условиях в карьере Румму.
”Водолазы разобьют лагерь на берегу карьера и будут работать со снаряжением. Мы должны быть способны действовать автономно в том числе и в тех погодных условиях, которые установились сегодня”, — рассказал исполняющий обязанности командира группы водолазов старший лейтенант Прийт Каазикмяэ, добавив, что в условиях минусовых температур особое внимание должно уделяться обслуживанию оборудования после погружения.
Подобные ежегодные учения проводятся совместно с саперами Спасательного департамента. В их рамках совершаются погружения под лед, а также отрабатываются многие процедуры вроде поиска ”потерявшегося водолаза”, подъема со дна различных предметов разными способами, поддержания связи и подачи дыхательной смеси под воду.
В течение этой недели в водоеме утопят несколько учебных имитаторов боеприпасов для тренировки поиска опасных предметов при помощи сонара и визуальных методов обнаружения с последующим обезвреживанием.
Работа военных водолазов заключается в обнаружении, идентификации и дезактивации морских мин и других неразорвавшихся боеприпасов. Помимо этого они участвуют в международных учениях. В сотрудничестве с другими силовыми структурами республики водолазы ВМС Эстонии стремятся обезопасить внутренние воды страны. Специальное оборудование позволяет им погружаться на глубину до 55 метров.
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