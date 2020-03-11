На карантине в Италии находятся 74 эстонских туриста

На сегодняшний день в Италии зарегистрировали свою поездку 74 человека из Эстонии. "Об отмене поездок нас не всегда оповещают, поэтому у нас нет точной статистики, сколько людей прервали или отменили свою поездку и больше не находятся в стране", — сказала советник Министерства иностранных дел по СМИ Леэн Линдам.

Министерство иностранных дел вчера расширило свои предупреждения на всю Италию, Францию и Германию, где количество случаев заражения значительно повысилось.

Выезд из Италии теперь происходит через соответствующие контрольные пункты, и туристам разрешено покидать страну для возвращения домой. Министерство иностранных дел призывает: следует оценить состояние своего здоровья и здоровья близких. В случае температуры, которая выше 37,5 градусов, следует остаться дома или в месте остановки и позвонить по телефону скорой для получения медицинской помощи.

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