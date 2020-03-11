На карантине в Италии находятся 74 эстонских туриста
Хотя по всей Италии введены масштабные ограничения на передвижение, туристы вернутся обратно на родину.
Хотя по всей Италии введены масштабные ограничения на передвижение, туристы вернутся обратно на родину.
На сегодняшний день в Италии зарегистрировали свою поездку 74 человека из Эстонии. "Об отмене поездок нас не всегда оповещают, поэтому у нас нет точной статистики, сколько людей прервали или отменили свою поездку и больше не находятся в стране", — сказала советник Министерства иностранных дел по СМИ Леэн Линдам.
Министерство иностранных дел вчера расширило свои предупреждения на всю Италию, Францию и Германию, где количество случаев заражения значительно повысилось.
Выезд из Италии теперь происходит через соответствующие контрольные пункты, и туристам разрешено покидать страну для возвращения домой. Министерство иностранных дел призывает: следует оценить состояние своего здоровья и здоровья близких. В случае температуры, которая выше 37,5 градусов, следует остаться дома или в месте остановки и позвонить по телефону скорой для получения медицинской помощи.
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