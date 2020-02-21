На каникулах в Таллинне состоится множество мероприятий для детей
В пятницу, 21 февраля, начинаются школьные каникулы. Молодежные центры, школы по интересам, спортклубы, музеи и библиотеки подготовили массу мероприятий для проведения досуга.
В пятницу, 21 февраля, начинаются школьные каникулы. Молодежные центры, школы по интересам, спортклубы, музеи и библиотеки подготовили массу мероприятий для проведения досуга.
По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, на этих каникулах состоится огромное количество всевозможных мероприятий и городских лагерей, так что каждый ребенок сможет найти занятие по душе.
”Городской лагерь — отличная возможность молодежи, которая хочет провести свободное время с пользой и в общении, — отметил вице-мэр. — К счастью, в Таллинне выбор лагерей большой. Вдобавок к этому, в столице состоится множество мероприятий и мастер-классов по самой разной тематике: от спорта до стиля жизни с нулевыми расходами; от головоломок до традиций празднования Масленицы. Большая часть мероприятий для детей бесплатна — это дает возможность принять в них участие абсолютно всем, независимо от финансовых возможностей”.
Таллиннские молодежные центры запланировали на каникулы различные интересные городские лагеря и мероприятия. Например, в городском лагере Мустамяэского молодежного центра в течение всей недели каникул можно будет изучать итальянский язык, центр досуга Мяхе организует день энергии, в рамках которого пройдет тренировка BodyBalance, а также приготовление полезных смути.
Валдекуский молодежный центр сконцентрируется на темах климата и окружающей среды, в том числе тут обучат стилю жизни с нулевыми расходами, а заодно покажут, как изготовить подарочные коробки из старой бумаги, а из футболок — продуктовые авоськи.
Вдобавок к городским молодежным центрам городские лагеря организуют и, например, предпринимательский центр Mektory и Центр инновационного образования OGOGO. Городской лагерь Mektory приглашает подростков, заинтересованных программированием — в лагере можно будет заняться увлекательными экспериментами и испытаниями роботов.
OGOGO в рамках городского лагеря проводит для детей разных возрастов игры на тему роботики, анимации, а также темы финансов. Кроме того, состоятся подвижные игры и экскурсии.
Восемь столичных музеев объединили силы и разработали обширную программу на всю неделю. В каждом музее для учеников 1-3 классов подготовлены всевозможные познавательные занятия.
Поскольку каникулы завершаются Масленицей, Музей под открытым небом приготовил специальный тематический лагерь — у детей будет прекрасная возможность не только познакомиться с традициями, но и принять участие в подготовке к празднику.
Библиотеки также ждут гостей. В библиотеку Каламая приглашают любящую головоломки детвору любого возраста. В библиотеке Лаагна пройдет лагерь, посвященный изучению английского языка — бесплатно! А 25 февраля в библиотеке Паэпеалсе детей ждут обучающие роботы, готовые помочь юным посетителям освоить азы программирования.
Любителей спорта с нетерпением ожидают в молодежном центре Пяэскюла, где планируют в течение четырех дней провести необычные зимние Олимпийские игры, в которых может принять участие любой ребенок. Если предпочитаете более спокойное проведение досуга, то юных шахматистов приглашают поучиться тонкостям игры под руководством тренеров высочайшего уровня.
Trefoil Jumping Park ждет детвору с понедельника по пятницу на тренировки по прыжкам на батуте.
С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Русские жители Китая рассказали правду о ситуации с коронавирусом
Чем нельзя кормить собак?
Стало известно, кого не берет коронавирус
«Цирк»: Немецкая фигуристка решила словесно унизить россиянок