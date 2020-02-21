На каникулах в Таллинне состоится множество мероприятий для детей

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, на этих каникулах состоится огромное количество всевозможных мероприятий и городских лагерей, так что каждый ребенок сможет найти занятие по душе.

”Городской лагерь — отличная возможность молодежи, которая хочет провести свободное время с пользой и в общении, — отметил вице-мэр. — К счастью, в Таллинне выбор лагерей большой. Вдобавок к этому, в столице состоится множество мероприятий и мастер-классов по самой разной тематике: от спорта до стиля жизни с нулевыми расходами; от головоломок до традиций празднования Масленицы. Большая часть мероприятий для детей бесплатна — это дает возможность принять в них участие абсолютно всем, независимо от финансовых возможностей”.

Таллиннские молодежные центры запланировали на каникулы различные интересные городские лагеря и мероприятия. Например, в городском лагере Мустамяэского молодежного центра в течение всей недели каникул можно будет изучать итальянский язык, центр досуга Мяхе организует день энергии, в рамках которого пройдет тренировка BodyBalance, а также приготовление полезных смути.

Валдекуский молодежный центр сконцентрируется на темах климата и окружающей среды, в том числе тут обучат стилю жизни с нулевыми расходами, а заодно покажут, как изготовить подарочные коробки из старой бумаги, а из футболок — продуктовые авоськи.