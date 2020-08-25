25.08.2020, 15:00

На канализационных люках по всему Таллинну появилась желтая маркировка. Что она значит?

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EST 105
На канализационных люках по всему Таллинну появилась желтая маркировка. Что она значит?
Таллиннская горуправа

Сегодня, 25 августа, стартует кампания ”Море начинается здесь”, цель которой — улучшить состояние Балтийского моря за счет снижения уровня мелкого мусора, попадающего в водоем через ливневую канализацию. К акции присоединились 15 городов Эстонии. Посыл кампании: брошенный в канализационный люк мусор попадает в Балтийское море.

В фокусе — сигаретные фильтры как главный источник загрязнения Балтийского моря микропластиком. Ежегодно в Эстонии в ливневую канализацию попадает примерно миллиард сигаретных фильтров, брошенных на улице. Окурки попадают в море ввиду отсутствия накопительного контейнера в ливневой канализации или слишком быстрого распада фильтра на мелкие части, которые не задерживаются в резервуаре. Дождевые воды не проходят через очистные станции и фильтры — они сбрасываются в ближайший водоем.

При попадании в воду процесс распада сигаретного фильтра ускоряется. Окурок распадается на 12 000 волокон микропластика, который впоследствии через пищевую цепь попадает в рацион человека. Проблема не только в том, что окурки распадаются на микропластик — сигаретные фильтры также содержат ядовитые химикаты, которые отравляют море.

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В различных районах Таллинна, претендующего на звание зеленой столицы, проходит маркировка люков ливневой канализации. В сотрудничестве с Таллиннским портом будут промаркированы около 30 люков на территории Старого порта. Надпись ”Море начинается здесь” будет нанесена и на люки ливневой канализации, расположенные на территории аэропорта. Партнеры участвовали и в прошлогодней кампании Таллинна ”Место окурка — в мусорном ящике”, которая обращала внимание на проблему загрязнения Балтийского моря. В общей сложности в Таллинне будут промаркированы 310 люков ливневой канализации.

Автор кампании ”Море начинается здесь” Андре Пичен (НКО ”Воскресная уборка и пикник”) вдохновился рутиной своего друга, который ежедневно в 6 утра выходит на улицу и собирает брошенные сигаретные фильтры на Каларанна.

”Кампания важна для меня, ведь мы, люди, должны наконец осознать, что вся жизнь на планете — один организм. Наше неосознанное поведение так или иначе вернется к нам обратно”, — сказал Пичен.

В рамках кампании в разных частях Эстонии канализационные люки будут снабжены текстом ”Море начинается здесь”, на асфальт наносится символ, запрещающий бросание мусора, а также изображение обитателей водной среды (рыбы, тюлени). Точная формулировка текста зависит от города и местного водоема.

Глобальные исследования показали, что сигаретные фильтры — один из крупнейших загрязнителей, вследствие чего требуется профилактическая работа и изменение привычек поведения жителей. Аналогичная кампания проводилась во многих европейских городах, сознательность населения существенно выросла, что привело к снижению уровня загрязнения.

Кампанию ”Море начинается здесь” поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду. Дополнительная информация: www.merialgabsiit.ee

Таллинн, финалист конкурса на титул ”Зеленая столица Европы”, в сотрудничестве с частными предприятиями и представителями третьего сектора взял курс на борьбу с загрязнением окружающей среды сигаретными фильтрами. Запланировано множество акций, а кульминацией станет Всемирный день чистоты (https://www.maailmakoristus.ee/ru/glavnaja/), который пройдет 19 сентября.

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