На кабинетном совещании правительства одобрены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

В качестве существенного изменения было одобрено создание занимающейся решением проблем, связанных с коронавирусом, правительственной комиссии, которую возглавит премьер-министр и которая собралась сегодня в доме Стенбока в 14:00.

На кабинетном совещании правительство поддержало следующие меры:

• отложить прием круизных судов до 1 мая;

• при совершении и приеме зарубежных визитов работников государственных учреждений, местных самоуправлений, а также частного и некоммерческого секторов следует руководствоваться рекомендациями Министерства иностранных дел;

• публичные мероприятия с количеством участников более 100 человек настоятельно рекомендуется отложить;

• при организации мероприятий с количеством участников более 100 человек разрешение на их проведение надлежит согласовывать с Департаментом здоровья;

• начиная с сегодняшнего дня следует отложить все экскурсии, планировавшиеся в государственные учреждения;

• не позднее 16 марта должна начать работать кризисная горячая линия по коронавирусу 1247.

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