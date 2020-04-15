На инфочасе в Рийгикогу обсудили доступность врачебной помощи во время чрезвычайного положения

Кютт сослалась на отсрочку планового лечения, лечения пациентов с хроническими заболеваниями, хирургических операций и диагностирования редких заболеваний у маленьких детей. По ее словам, дальнейшее выздоровление людей – под большой угрозой. После окончания ограничений очереди на прием к врачу могут стать длиннее, а заболевания – серьезнее.

Премьер-министр ответил, что здоровье народонаселения относится к основным критериям, которые учитываются при формировании стратегии выхода из чрезвычайного положения. Кроме того, восстановление планового лечения должно стать одним из первых этапов выхода. «Я пригласил доктора Аркадия Попова и руководителя Больничной кассы на заседание комиссии по COVID-19, которое состоится в пятницу. Мы обсудим меры восстановления планового лечения», – сказал премьер-министр.

По словам Ратаса, во время чрезвычайного положения продолжилось плановое лечение пациентов с тяжелыми заболеваниями. Также плановое лечение продолжается в некоторых больницах. Он отметил, что медицинские учреждения решают многие вопросы, касающиеся врачебной помощи, по телефону или посредством видеомоста.

Глава правительства добавил, что расходы эстонских медицинских учреждений и больниц, которые возникли во время кризиса по причине вируса, будут компенсированы в рамках мер, запланированных в дополнительном бюджете.

Премьер-министр также ответил на вопрос Индрека Саара о государственном надзоре, на вопрос Каи Каллас о плане выхода из чрезвычайного положения, на вопрос Хельо Пикхоф о масках, на вопрос Урмаса Круузе об иностранной рабочей силе, на вопрос Катри Райк о выходе из чрезвычайного положения, на вопрос Хейди Пурга об открытии школ и на вопрос Сигне Киви о коммуникации правительства в условиях чрезвычайного положения.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу ответил на вопрос Марко Михкельсона о внешней политике.

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