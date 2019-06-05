На инфочасе правительства Ратаса завалили вопросами об EKRE и Хельме. Спросили и о ситуации в Ида-Вирумаа

Катри Райк спросила у премьер-министра, каков конкретный план правительства, чтобы в сентябре отправленным в вынужденный отпуск 1300 людям в Ида-Вирумаа было куда идти на работу. Ратас сказал, что уменьшение использования фоссильного топлива — правильное направление, при котором нельзя пренебрегать социально-экономическим аспектом. Он сказал, что в короткие сроки нужно продумать, что делать, чтобы обеспечить снабжение Эстонии энергией. Во-вторых, как продолжать с заводом по рафинированию сланца и производством масла. В-третьих, сделать все для того, чтобы стимулировать и мотивировать промышленные парки, что также является одной из частей программы Ида-Вирумаа.
Катри Райк спросила у Ратаса, поддержал ли бы он идею, что часть экологических плат, которая составила бы 20 миллионов, вернулась обратно в Ида-Вирумаа, чтобы поддержать предпринимательство. Премьер-министр ответит, что считает предложенное Райк направление правильным и справедливым, но в какой части и в рамках возможностей государственной бюджетной стратегии это можно сделать, нужно оценить.
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