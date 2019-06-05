05.06.2019, 14:50

На инфочасе правительства Ратаса завалили вопросами об EKRE и Хельме. Спросили и о ситуации в Ида-Вирумаа

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas riigikogu ees.
Jüri Ratas riigikogu ees.Foto: Jaanus Lensment

На сегодняшнем инфочасе правительства на вопросы депутатов Рийгикогу отвечали премьер-министр Юри Ратас, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр окружающей среды Рене Кокк.

Евгений Осиновский спросил у Ратаса, нужен ли, по оценке премьер-министра, эстонской политике свежий взгляд Хельме, о котором тот говорил в понедельник, когда ему хотели выразить недоверие.

Ратас ответил, что в Эстонии нужно уважать всех, вне зависимости от политических взглядов, пола, убеждений. Он заверил, что сделает все, чтобы строить в эстонском обществе мосты, что должны понимать и все политики. "Этом место познания, понимают ли это и хотят ли понимать", — сказал Ратас. "Переходить из оппозиции сложно, но переходный период должен однажды закончиться", — добавил он. Осиновский отметил, что если премьер-министр строит мосты, то министр внутренних дел поджигает их сзади. Ратас в ответ отметил, что мост поджигать лучше оппозиции. Он добавил, что риторика EKRE изменилась и должна меняться дальше, потому что этого недостаточно.

Катри Райк спросила у премьер-министра, каков конкретный план правительства, чтобы в сентябре отправленным в вынужденный отпуск 1300 людям в Ида-Вирумаа было куда идти на работу. Ратас сказал, что уменьшение использования фоссильного топлива — правильное направление, при котором нельзя пренебрегать социально-экономическим аспектом. Он сказал, что в короткие сроки нужно продумать, что делать, чтобы обеспечить снабжение Эстонии энергией. Во-вторых, как продолжать с заводом по рафинированию сланца и производством масла. В-третьих, сделать все для того, чтобы стимулировать и мотивировать промышленные парки, что также является одной из частей программы Ида-Вирумаа.

Катри Райк спросила у Ратаса, поддержал ли бы он идею, что часть экологических плат, которая составила бы 20 миллионов, вернулась обратно в Ида-Вирумаа, чтобы поддержать предпринимательство. Премьер-министр ответит, что считает предложенное Райк направление правильным и справедливым, но в какой части и в рамках возможностей государственной бюджетной стратегии это можно сделать, нужно оценить.

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