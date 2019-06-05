На инфочасе правительства Ратаса завалили вопросами об EKRE и Хельме. Спросили и о ситуации в Ида-Вирумаа

Евгений Осиновский спросил у Ратаса, нужен ли, по оценке премьер-министра, эстонской политике свежий взгляд Хельме, о котором тот говорил в понедельник, когда ему хотели выразить недоверие.

Ратас ответил, что в Эстонии нужно уважать всех, вне зависимости от политических взглядов, пола, убеждений. Он заверил, что сделает все, чтобы строить в эстонском обществе мосты, что должны понимать и все политики. "Этом место познания, понимают ли это и хотят ли понимать", — сказал Ратас. "Переходить из оппозиции сложно, но переходный период должен однажды закончиться", — добавил он. Осиновский отметил, что если премьер-министр строит мосты, то министр внутренних дел поджигает их сзади. Ратас в ответ отметил, что мост поджигать лучше оппозиции. Он добавил, что риторика EKRE изменилась и должна меняться дальше, потому что этого недостаточно.