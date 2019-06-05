На Хийумаа, в Пылвамаа и Ида-Вирумаа пройдут учения по ликвидации ящура

Целью учений является отработка управления заданиями и распределение обязанностей на месте событий, а также полевые работы в очаге вспышки ящура. В числе прочего чиновники проработают локализацию очага, передачу дезинфекционного пункта и применение мер биологической безопасности, пишет rus.err.ee.

На Хийумаа учения состоятся неподалеку от Ундама, а места проведения в Пылвамаа и Ида-Вирумаа определятся на следующей неделе.

Эпидемия у животных считается особенно опасной, так как она быстро распространяется, вызывает высокую смертность и может привести к большому экономическому ущербу, особенно опасными считаются африканская чума свиней (АЧС), ящур и птичий грипп.