На Хийумаа сложилась критическая ситуация: COVID-19 проник в больницу, центр семейных врачей и школу

С 28 октября на Хийумаа получено по меньшей мере 26 положительных тестов на коронавирус. По данным кризисного штаба волости, только сегодня прибавилось 9 случаев инфицирования, пять из которых вошли в утреннюю статистику Департамента здоровья.

В Хийумааской больнице выявлены трое больных сотрудников (они не врачи), в центре семейных врачей COVID-19 нашли у двух работников. По словам члена правления больницы Рийны Тамм, работа медицинского учреждения реорганизована, в понедельник там проведут сплошное тестирование. Врачи семейного центра будут принимать по возможности удаленно.

Коронавирус обнаружен в Кярдлаской школе, а также у работников магазина Käina Coop, где тоже ожидается сплошное трестирование.

Сообщается, что Больничная касса готова оплатить необходимые дополнительные расходы.

За последние сутки в Эстонии прибавился 241 случай заражения. Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 105,8.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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