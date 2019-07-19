На Хийумаа дети выпили непастеризованное козье молоко и заразились клещевым энцефалитом

Об инциденте Департамент здоровья сообщил в пятницу утром. Также легкие признаки болезни есть и у дедушки заболевших детей.

Причиной болезни считают необработанное козье молоко, так как маловероятно, что три ребенка могли одновременно заразиться от укусов клещей.

Поэтому департамент напоминает, что клещевым энцефалитом можно заразиться и при употреблении непастеризованной молочной продукции: молока, йогурта, крем-сыра, сыра. Чаще всего заражение происходит через козье молоко, но были и случаи, связанные с коровьим.

Департамент советует употреблять лишь пастеризованные молоко и другие молочные продукты.

Например, в 2005 году в Таллинне клещевым энцефалитом заболели 37 человек, которые выпили свежее козье молоко, которое предлагали в одном торговом центре.