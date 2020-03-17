На границе выявили около 130 эпидемиологически подозрительных лиц

На границах Эстонии уже с субботы на людей заполняются декларации о здоровье. К настоящему моменту их уже набралось 40 700.
"Цель заполнения анкеты о здоровье - не постановка на ее основании диагноза, а фиксация пересечения границы и получение информации о наличии симптомов заболевания, географии поездки и находившихся в одной группе людях", - сказала Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Туули Хярсон.
"В ходе этой работы были выявлены около 70 человек с симптомами болезни и почти 60 человек, которые имели контакт с зараженными. Все эти люди получили сразу же на границе необходимый инструктаж, при необходимости - маски, чтобы снизить опасность заражения других людей", - пояснила она.
Сейчас в декларацию здоровья пересекающих границу лиц вносится и место жительства (нахождения) в Эстонии. Человек заверяет подписью правильность предоставленных данных и осведомленность о мерах по борьбе с вирусом и об обязанности находиться по возвращению на домашнем режиме.
Пока анкета заполняется и подписывается на бумаге. "Работаем над тем, чтобы была возможность подать декларацию в цифровом виде", - сказала Хярсон.
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