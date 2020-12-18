18.12.2020, 21:50

На государственные образовательные стипендии претендует 20 учителей и опорных специалистов


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Tallinna Tõnismäe Reaalkool. Foto illustratiivne
Tallinna Tõnismäe Reaalkool. Foto illustratiivneFoto: Eero Vabamägi

Оценочная комиссия, состоящая из экспертов сферы образования, не позднее 15 января выберет до пяти стипендиатов из числа 20 человек, подавших заявку. Государственная образовательная стипендия даст работникам сферы образования возможность посвятить свободный семестр самореализации и использовать это время на благо развития своей области.

"Я очень рад, что заявок на стипендию в этом году поступило заметно больше, чем в прошлом, и претенденты на стипендию работают и в общеобразовательных школах, и в профессиональных училищах, и в детских садах. Это свидетельствует о том, что преданных своему делу и глубоко заинтересованных в развитии своей области учителей и опорных специалистов достаточно на всех уровнях образования", — сказал министр образования и науки Яак Ааб.

Стипендия признана отметить работу учителей и опорных специалистов, с ее помощью им предлагается возможность поучаствовать в создании инноваций, заняться саморазвитием, осмыслить и поделиться ценным опытом. Размер стипендии составляет до 11 000 евро и ее можно использовать в течение шести месяцев.

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На этот раз при рассмотрении заявок на стипендии в приоритете использование цифровой педагогики, понимание обучения и его изменение и применение принципов инклюзивного обучения. Результат, достигнутый при помощи стипендии, должен иметь потенциал широкого применения в системе образования. У претендента должен быть пятилетний опыт работы в своей должности и он должен соответствовать квалификационным требованиям.

Получатели стипендии прошлых лет использовали это время, например для проведения исследования в своей области, для самосовершенствования за границей, или для разработки учебных материалов. В 2018 году было назначено три, в 2019 году — одна государственная образовательная стипендия.

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