На государственные образовательные стипендии претендует 20 учителей и опорных специалистов

"Я очень рад, что заявок на стипендию в этом году поступило заметно больше, чем в прошлом, и претенденты на стипендию работают и в общеобразовательных школах, и в профессиональных училищах, и в детских садах. Это свидетельствует о том, что преданных своему делу и глубоко заинтересованных в развитии своей области учителей и опорных специалистов достаточно на всех уровнях образования", — сказал министр образования и науки Яак Ааб.

Стипендия признана отметить работу учителей и опорных специалистов, с ее помощью им предлагается возможность поучаствовать в создании инноваций, заняться саморазвитием, осмыслить и поделиться ценным опытом. Размер стипендии составляет до 11 000 евро и ее можно использовать в течение шести месяцев.

На этот раз при рассмотрении заявок на стипендии в приоритете использование цифровой педагогики, понимание обучения и его изменение и применение принципов инклюзивного обучения. Результат, достигнутый при помощи стипендии, должен иметь потенциал широкого применения в системе образования. У претендента должен быть пятилетний опыт работы в своей должности и он должен соответствовать квалификационным требованиям.

Получатели стипендии прошлых лет использовали это время, например для проведения исследования в своей области, для самосовершенствования за границей, или для разработки учебных материалов. В 2018 году было назначено три, в 2019 году — одна государственная образовательная стипендия.