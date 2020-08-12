На горке Харью вновь споют гимн
В Таллинне на горке Харью в День восстановления независимости Эстонии поздно вечером вновь пройдет совместное пение эстонского гимна.
В Таллинне на горке Харью в День восстановления независимости Эстонии поздно вечером вновь пройдет совместное пение эстонского гимна.
”Уже несколько лет подряд мы отмечаем восстановление независимости Эстонии на площади 20-го августа на горке Харью. В этом году мы сначала в 23:03, когда Верховный Совет провозгласил Эстонию вновь независимой, споем гимн. После этого вместе с Таллиннским ратушным хором будут исполнены еще несколько любимых песен того времени”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Всех желающих присоединиться к совместному пению просят прийти на горку Харью за несколько минут до 23:00. После исполнения государственного гимна совместно с Таллиннским ратушным хором будут спеты песни „Mu isamaa on minu arm”, „Ärkamise aeg” и „Ta lendab mesipuu poole”.
В прошлом году на площади 20-го августа на горке Харью для совместного пения гимна собралось несколько сотен человек.
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