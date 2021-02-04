На главврача PERH совершено нападение

Вчера вечером на главного врача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) профессора Пеэпа Талвинга напали, когда он уходил с работы домой.
Талвинг вышел из больницы, пошел к своей машине и обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое, к счастью, оказалось не кислотой.
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