04.02.2021, 12:33

На главврача PERH совершено нападение

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Põhja-Eesti Regionaalhaigla pressibriifing
Põhja-Eesti Regionaalhaigla pressibriifingFoto: Rauno Volmar

Вчера вечером на главного врача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) профессора Пеэпа Талвинга напали, когда он уходил с работы домой.

Талвинг вышел из больницы, пошел к своей машине и обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое, к счастью, оказалось не кислотой.

Будет дополнено.

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