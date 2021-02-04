На главврача PERH и члена научного совета по COVID-19 совершено нападение

Талвинг вышел из больницы, пошел к своей машине и обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое, к счастью, оказалось не кислотой.

”Вчера в 19:00 на парковке возле больницы на Ретке теэ в Мустамяэ мужчина облил неизвестной жидкостью водителя, садившегося в автомобиль, после чего убежал. Также пострадавший обнаружил, что одно из колес его автомобиля было проколото ”, — сказал руководитель уголовного бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Полиция приступила к выяснению обстоятельств: собрала на месте улики и начала выяснение личности злоумышленника и того, куда он мог убежать. ”Для установления личности подозреваемого просматривается материал с камер видеонаблюдения. Использованная при нападении жидкость направляется на экспертизу. Для расследования инцидента вчера полиция и прокуратура возбудили уголовное дело на основании статьи об угрозах ”, — пояснил Тамбре.

Пока трудно сказать наверняка, было это попыткой ограбления или связано с профессиональной деятельностью Талвинга в качестве члена Научного совета, консультирующего правительство по вопросам COVID-19.

”Первоначальная информация дает основания считать, что нападение не было случайным, т.е. преступник поджидал жертву и подготовился к нападению”, — сказал Тамбре.

Мотив нападавшего пока неизвестнен, поскольку его личность пока не установлена. По словам Тамбре, если нападение было совершено из-за деятельности Талвинга на поприще борьбы с эпидемией, то это нападение на всех нас. ”У каждого есть право на свое мнение и оценку, но наличие разногласий ни в коем случае не дает права нападать на другого человека”, — отметил он.

Главный государственный прокурор Андрес Пармас сказал, что пока мы не знаем, что точно стоит за нападением, поэтому лучше воздержаться от спекуляций. ”Но если найдется что-то, что укажет на то, что причина могла крыться в очередности вакцинации, в словах о важности вакцинации и лечении коронавируса, то выражать таким образом свой проест просто гадко”, — сказал Пармас и добавил, что в цивилизованном обществе так не делается.