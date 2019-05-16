На форуме в Таллинне обсуждаются проблемы крупнейших городов Европы

В форуме принимают участие 129 экспертов из 83 городов, передает Раэпресс.

В центре внимания участников мероприятия вопросы финансирования, возможные изменения в касающейся городов политике Евросоюза в связи с предстоящими выборами в Европарламент.

EUROCITIES создана в 1986 году для усиления роли местных самоуправлений в развитии Европы и влияния на формирование законодательства ЕС с целью защиты интересов городов.

Сейчас организация объединяет 141 город. Таллинн входит в нее 20 лет, а осенью 2017 года был впервые избран в состав правления вместе с еще 11 городами.