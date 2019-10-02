На форуме в Киеве представлены достижения Таллинна

Рийсалу выступил сразу вслед за приветствовавшим форум мэром Киева Владимиром Кличко и вступительным словом руководителя ИТ-службы города Юрия Назарова. Он дал высокую оценку происходящим в этой области в Киеве процессам и подчеркнул, что технология в обсуждаемой сфере - лишь средство для удовлетворения интересов и запросов людей.

Киевский форум - одно из центральных мероприятий на темы смарт-развития городов в Восточной Европе.

Форум сопровождается мини-ярмаркой, на которой Таллинн был представлен АО "Риданго", занимающимся развитием единой билетной системы общественного транспорта. Эта фирма предлагает сейчас свои разработки в интегрированном виде и на рынке Украины.