На фестивале в таллиннском Уус-Мааильм пройдет голосование по варианту развития района

Посетители уличного фестиваля в Уус-Мааильм смогут в палатке управы района Кесклинн предложить свои идеи о том, что в будущем могло бы быть на территории бывшего детского стадиона.

“Сейчас на территории, находящейся между улицами Суур-Амэерика и Вяйке-Амеэрика создано временное решение - там находится общественный огород, площадки для игры в пляжный волейбол, баскетбольная площадка, столы для настольного тенниса и WC. В долгосрочной перспективе город планирует создать на этом месте игровую и спортивную площадку для людей разных возрастов. Мы хотим выяснить, какие конкретные способы проведения досуга хотели бы там видеть таллиннцы, прежде всего жители Уус-Мааильм и Кассисаба”, - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В палатке управы района Кесклинн можно будет проголосовать за более подходящий вариант. В качестве вариантов будут предложены детские площадки для детей различных возрастов, уличный тренажерный зал, приключенческая тропа, площадки для игровых видов спорта, общественный огород, беговые дорожки и другие варианты. Кроме этого, каждый может предложить и свой вариант.

“Территория бывшего стадиона в результате длительного судебного процесса была поделена между городом и государством. На территории, принадлежащей городу, сейчас претворено в жизнь временное решение. Часть территории отдана до осени 2020 года в аренду застройщику для хранения строительных материалов. После этого, на территории можно будет создать постоянное решение, от которого выиграют все жители города”, - добавил Свет.