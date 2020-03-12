На фестивале в Курессааре присутствовал зараженный коронавирусом. Если вы там были и чувствуете себя нехорошо, обратитесь к врачу

Несколько часов назад организатор фестиваля Трийн Сепп сообщила на странице мероприятия в Facebook, что те, кто ходили на фестиваль и чувствуют себя нехорошо, обнаружили у себя симптомы коронавируса, должны обратиться к врачу.

"В NOM Festival участвовал гость, чей тест на коронавирус был положительным. Сейчас он чувствует себя хорошо и полностью ЗДОРОВ!" — сообщила Сепп общественности.

Впоследствии она подумала, что, может быть, это была не совсем правильная формулировка, потому что зараженный сам по себе не здоров, но чувствует себя очень хорошо. Так что Сепп изменила и формулировку поста в Facebook.

"Напрямую с ним вряд ли кто-то контактировал, — говорит Сепп. — Никаких поцелуев или объятий с ним во всяком случае не было".

К настоящему моменту, по ее словам, со всеми, кто присутствовал на мероприятии, связались и из Департамента здоровья и она сама тоже пообщалась с участниками. Сепп и ее семья также сделали тесты на коронавирус, хотя симптомы у них отсутствуют, и получили результат, что вируса у них нет. Но на всякий случай они сами поместили себя на карантин дома на две недели.

"Мы ведь больше ничего изменить не можем", — констатирует Сепп. "Если бы мы во время фестиваля знали, то что-нибудь изменили бы. Ведь этот человек, который заражен, сам тоже не знал", — добавляет она.

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