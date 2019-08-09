На Фестивале мнений обсудят самые важные для Эстонии вопросы

Сегодня в Пайде стартует седьмой по счету Фестиваль мнений, основная тема которого – будущее. На 28 дискуссионных площадках фестиваля в пятницу и субботу пройдет в общей сложности более 160 обсуждений на различные темы, касающиеся жизни в Эстонии.
Также на фестивале запланирована разнообразная культурная программа. Фестиваль мнений придерживается подхода бережного отношения к окружающей среде и просит участников взять с собой свою бутылку для воды и кружку для кофе.
”Фестиваль мнений хочет соединить людей из разных общин, создать возможность пообщаться с глазу на глаз, а также спокойно и конструктивно подискутировать”, сказала главный организатор фестиваля Майу Лауринг. ”Каждая беседа и дискуссия фестиваля помогает лучше понять то, какие вопросы сегодня важны для жителей Эстонии, и как мы можем справиться с грядущими изменениями как на личном, так и на общественном уровне”, сказала Лауринг.
Программа Фестиваля мнений состоит из 160 дискуссий, которые включают в себя темы климата, энергетики, экономики, образования, науки, эстонского языка и культуры, здоровья, технологии и другие темы. Несколько дискуссий поставили цель прийти к конкретному результату, например, составить список предложений и пожеланий.
По инициативе Фестиваля мнений в этом году на фестивале состоится демократическая тренировка, где можно будет потренировать свои ”мышцы” демократии. Также и в пятницу, и в субботу, в программе запланировано оригинальное в своем роде рандеву, где можно будет встретиться с глазу на глаз и задать вопросы политикам из девяти партий, игру будет вести актриса Мари-Лийз Лилл.
Культурную программу фестиваля организует Пайдеский дом музыки и театра. Сегодня вечером свой первый день рождения будет праздновать Пайдеский театр, на центральной площади крутить пластинки будут диджеи Пайде. В субботу фестиваль завершится музыкальным выступлением ансамбля Lenna.
Фестиваль поддерживают Kodanikuühiskonna sihtkapital, Tartu Ülikool, Eesti Vabariik 100, Swedbank, Telia, Briti saatkond Eestis, город Пайде, Союз самоуправлений Ярвамаа, инфо-бюро Европейского Парламента, представительство Европейской комиссии в Эстонии и фирма Topauto.
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