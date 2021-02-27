На фасаде центра культуры ”Сальме” открыта выставка

Работы художников проектируются из окна второго этажа центра на полотно, закрепленное между колонн здания. Выставку видно в темное время до 23.30 часов.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, эта выставка отлично дополняет атмосферу Каламая, предлагая при этом безопасно насладиться искусством.

По словам директора центра культуры ”Сальме” Стена Светлякова, выставку лучше видно в темное время. ”Искусство на свежем воздухе стало хорошей альтернативой привычным и сейчас частично недоступным выставкам. Конечно, мы бы хотели видеть больше работ Пыхья-Таллиннцев — чтобы выставить свои работы, надо связаться с центром культуры ”Сальме” по э-почте info@salme.ee”, — добавил директор ”Сальме” Стен Светляков.

Выставка обновляется каждую неделю. Цикл выставок продлится настолько долго, насколько хватит желающих принять в нем участие художников и темного времени суток.