На этой неделе в трех уездах начнут приглашать людей старше 80 лет на вакцинацию от COVID-19

”На сегодняшний день все сотрудники больниц, скорой помощи и центров семейных врачей больничной сети, запросившие вакцинацию, получили первую дозу вакцины. Сейчас идет вакцинация стоматологического персонала, начинается вакцинация врачей-специалистов и медсестер, работающих вне больничной сети, в том числе школьных медсестер, а вакцинация фармацевтов начнется во второй половине недели. Вакцинация будет продолжаться в домах призрения и домах особого попечения, и всем тем, кто ранее получил первую дозу вакцины, будет гарантирована вторая доза. В уездах с повышенным риском инфицирования в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа более крупные центры семейных врачей начнут приглашать на вакцинацию людей старше 80 лет, которые в силу своего преклонного возраста могут тяжело переносить COVID-19”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

”Семейные врачи начнут вакцинацию групп риска в соответствии с планом. Центры семейных врачей свяжутся с группами риска, чтобы договориться о времени вакцинации. Мы настоятельно рекомендуем тем, кто находится в группе риска, и кто получит приглашение, обязательно воспользоваться этой возможностью. Вакцина предназначена для людей, которые могут более тяжело переносить COVID-19. Хочу также подчеркнуть, что важно прийти в центр семейных врачей в оговоренное время, чтобы избежать возможной потери вакцины. Если человек заболеет, то ему необходимо об этом сообщить в центр семейных врачей, чтобы мы могли спланировать вакцинацию для другого пациента из группы риска”, — сказала глава Союза семейных врачей Эстонии доктор Ле Валликиви.

20 января в центре семейных врачей Линнамыйза начался пилотный проект защитной вакцинации людей из группы риска. Центр семейных врачей Medicum в Ласнамяэ также начал вакцинацию. По словам главы отдела первичной медицинской помощи больничной кассы Кюлли Фридеманн, пилотный проект, начатый в Линнамыйза, идет по графику, и теперь пришло время постепенно начать вакцинацию пациентов из группы риска и в других регионах Эстонии. ”На этой неделе мы ждем заказы на вакцины от центров семейных врачей в трех уездах, и мы надеемся расширить круг вакцинированных настолько быстро, насколько это позволят поставки вакцины в Эстонию”, — добавила Кюлли Фридеманн.