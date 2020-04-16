На этой неделе в Таллинне школьные обеды получат 18 850 учеников

”Если в первые недели, когда желание получить питание изъявили около 2800 учеников, школьникам выдавали коробку с теплым школьным обедом с собой, то теперь дети раз в неделю получают пакет с продуктами. Это позволяет свести к минимуму прямые контакты и защитить здоровье всех сторон, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Несомненно, раздача продуктовых наборов в столь большом объеме в условиях чрезвычайной ситуации — это вызов для всех, но руководство школ и организаторы питания проделали хорошую работу. Школы растянули распределение пакетов на более длинный срок и нашли логистические решения, позволяющие соблюдать правило 2+2. У распределяющих пакеты имеются средства личной защиты и, разумеется, нужно соблюдать все требования гигиены, чтобы предотвратить распространение инфекции”.

Белобровцев напомнил о том, что, несмотря на меры предосторожности, семьям стоит оценивать риски и, со своей стороны, применять все способы защиты.

”Кроме этого, я призываю всех воздержаться от чрезмерного пополнения продуктовых запасов во избежание ситуации, когда излишки продуктов придется выбрасывать. Если же потребность действительно есть, то продуктовый набор нужно непременно запросить”, — сказал вице-мэр.

О желании получить школьное питание следует заранее оповестить свою школу, поскольку продуктовые наборы заказываются на основании предварительной регистрации. Продуктовый набор может заказать любой ученик общеобразовательной школы вне зависимости от места жительства. Сведения о порядке получения продуктов родители и ученики получат от своей школы. Продуктовые наборы будут выданы в школах в пятницу, 17 апреля.

В этот раз продуктовые наборы будут более объемными, поскольку рассчитаны и на период школьных каникул. При составлении набора учитывалась потребность растущего организма в разнообразных питательных веществах. В меню — овощи и фрукты, мясные и макаронные изделия, а также молочная продукция. Продукты подбирались при участии организаторов питания и специалистов по здоровому образу жизни.