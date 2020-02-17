На этой неделе в Мустамяэ будут делать подарки

С 6 по 16 января одинокие пенсионеры по старости Мустамяэ смогли выразить желание о получении комплекта предметов первой необходимости и продуктов питания. За это время в управу района поступило 1503 заявления. Все 1503 посылки укомплектованы, с сегодняшнего дня их начали доставлять на дом выразившим желание.

”Я поздравляю всех с наступающей 102-й годовщиной Эстонской Республики, — говорит старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс, — я очень рад, что в честь этого мы нашли возможность сделать нашим одиноким пенсионерам по старости небольшой подарок. Надеюсь, что эти практичные вещи доставят немного радости и облегчения, ведь в хозяйстве они точно пригодятся.

Каждый день мы трудимся в управе района Мустамяэ для того, чтобы жизнь в районе налаживалась, людям жилось здесь лучше и, если это хоть в какой-то степени возможно, мы могли помогать людям немного облегчить трудности жизни. Важно оказывать помощь и поддержку своим людям ежедневно, а не только в честь праздничных дат. Мы нуждаемся в том, чтобы нас заметили и позаботились о нас, и для преодоления трудностей в будни, ведь будничных дней в жизни неизбежно больше”.

Доставка посылок началась сегодня, закончить ее планируют за неделю. Лаури Лаатс подчеркнул роль волонтеров при доставке посылок: ”Я очень рад, что на помощь районной управе пришло так много волонтеров, прежде всего молодых людей, которые готовы помочь разнести посылки пожилым людям. Мы приложим все усилия, чтобы посылки были доставлены как можно быстрее”.