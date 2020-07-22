На этой неделе Таллинн распределит 1208 комплектов продуктовой помощи

По словам отвечающей в Таллинне за социальную сферу вице-мэра Бетины Бешкиной, продуктовые наборы распределяют социальные отделы районных управ, исходя из принципа: один продуктовый набор на одного ребенка в неделю.

”Каждую неделю ощутимо растет количество семей, желающих получить продуктовую помощь. Мы учитываем то, что этот рост продолжится, особенно после периода летних отпусков, то есть в августе, — сказала Бешкина. — К сожалению, из-за режима чрезвычайной ситуации экономическое положение многих семей изменилось. Таллинн разработал дополнительные меры социальной помощи, чтобы предложить горожанам реальную поддержку. Для получения помощи необходимо обратиться в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства. Если семья уже подала заявку и была внесена в списки получателей помощи, то подавать заявление повторно не нужно”.

Если на первой неделе среди 231 семьи было распределено 522 пакета с продуктами, на второй неделе 440 семей получили 941 продуктовый набор, то сейчас, на третьей неделе — 560 семей и 1208 наборов соответственно.

Содержимое наборов может меняться, но список наименований продуктов остается одинаковым. В него входят хлебобулочные изделия (булка, хлеб или сепик), напиток (сок, молоко, кефир или сироп), мясная продукция (например, ветчина, копченая колбаса, сосиски, котлеты и т.п.), десерт (творожный крем, пудинг или йогурт), молочные продукты (сыр, плавленый сыр и т.п.), овощи, фрукты и яйца.

В прошлом месяце город разработал пакет дополнительных социальных мер для поддержки горожан и семей, испытывающих финансовые трудности или потерявших работу вследствие режима чрезвычайной ситуации и в результате экономического спада. Одной из них стало распределение в июле и августе продуктовой помощи среди испытывающих экономические трудности семей с детьми, чей доход-нетто на первого члена семьи меньше действующей минимальной ставки оплаты труда (584 евро), а доход каждого последующего члена семьи меньше 80% от действующей минимальной ставки оплаты труда. Получать помощь могут, например, многодетные семьи, родители-одиночки, а также семьи с детьми, в которых родители недавно остались без работы.