На этой неделе Таллинн распределил свыше 1000 комплектов продуктовой помощи

Содержимое наборов может меняться, но список наименований продуктов остается одинаковым. В него входят хлебобулочные изделия (булка, хлеб или сепик), напиток (сок, молоко, кефир или сироп), мясная продукция (например, ветчина, копченая колбаса, сосиски, котлеты и т.п.), десерт (творожный крем, пудинг или йогурт), молочные продукты (сыр, плавленый сыр и т.п.), овощи, фрукты и яйца.

В прошлом месяце город разработал пакет дополнительных социальных мер для поддержки горожан и семей, испытывающих финансовые трудности или потерявших работу вследствие режима чрезвычайной ситуации и в результате экономического спада. Одной из них стало распределение в июле и августе продуктовой помощи среди испытывающих экономические трудности семей с детьми, чей доход-нетто на первого члена семьи меньше действующей минимальной ставки оплаты труда (584 евро), а доход каждого последующего члена семьи меньше 80% от действующей минимальной ставки оплаты труда. Получать помощь могут, например, многодетные семьи, родители-одиночки, а также семьи с детьми, в которых родители недавно остались без работы.