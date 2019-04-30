30.04.2019, 11:03

На этой неделе произойдет приостановка работы информационных систем Налогово-таможенного департамента

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rus.delfi.ee
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Maksu-ja tolliameti uus maja
Maksu-ja tolliameti uus majaFoto: Andres Putting

Напоминаем, что приостановка в работе информационных систем Налогово-таможенного департамента начнётся 3 мая во второй половине дня и все услуги департамента будут вновь доступны не позднее 8 мая к вечеру. В это время будет приостановлена работа услуг Х-пути, связанная с базами данных в электронной среде e-maksuamet/e-toll и департамента, также в это время нельзя будет делать иные запросы в инфосистемы департамента.

Руководитель отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента (НТД) Трийн Раапер: ”Общая рекомендация для всех пользователей — это планировать все действия, связанные с информационными системами и базами данных НТД, до начала данной приостановки или после её завершения.

Например, срок предоставления декларации по подоходному и социальному налогам, платежу по обязательной накопительной пенсии, а также платежу по страхованию от безработицы (TSD) — 10 мая. Если после приостановки некогда будет предоставить декларацию, а до начала данной приостановки Вы не успеваете её предоставить, то необходимо к 10 числу уплатить налоги, а саму декларацию предоставить позже”.

Необходимо обратить внимание, что в связи с приостановкой также нельзя будет делать запросы в инфосистемы НТД. ”Это обозначает, что люди не смогут сделать запросы о задолженности и проверить номер регистрации в качестве обязанного по налогу с оборота”, — сказала Раапер.

Приостановка будет обусловлена техническим переустройством электронной среды e-maksuamet/e-toll, чтобы изменить электронные услуги, предлагаемые НТД, на более инновационные, надёжные и автоматизированные. На данном этапе развития услуг создаются наилучшие решения для пользователей, лиц, а также администрирования прав и аутентификации.

Если услуги Х-пути, связанные с НТД, можно будет использовать, вероятно, с 6 мая, то на возобновление электронной среды e-maksuamet/e-toll потребуется время, предположительно, до 8 мая.

С инструкциями и рекомендациями о том, что необходимо делать в это время приостановки, можно ознакомиться на домашней странице НТД: https://www.emta.ee/et/katkestus.
Для получения дополнительной информации, обращайтесь по телефонам информации для клиентов:
· бизнес-клиенты — 880 0812
· частные клиенты — 880 0811
· таможенная информация — 880 0814.

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