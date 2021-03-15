На этой неделе продолжается вакцинация групп риска и работников передовой

Сегодня ожидается поставка 14 040 доз вакцины Pfizer/BioNTech, а в пятницу — поставка вакцины AstraZeneca с 2400 дозами вакцины. Поскольку поставки вакцины в Эстонию на этой неделе будут более скромными, чем на прошлой неделе, на этой неделе основное внимание будет уделяться вакцинации людей из групп риска.

В течение недели семейные врачи из регионов, для которых установлен трехнедельный цикл, будут продолжать вакцинировать пациентов в возрасте 70 лет и старше. На этой неделе очередь за частью регистров семейных врачей в Харьюмаа, и регистрами из Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. ”Семейный врач может заказать для своего регистра в Больничной кассе 30 доз вакцины Pfizer/BioNTech для первой инъекции. Кроме того, мы можем раздать 4000 доз регистрам с большим количеством пациентов из группы риска”, — пояснила Кюлли Фридеманн, руководитель отдела службы первичной медицинской помощи Больничной кассы. На следующей неделе дойдет до второй части регистров Харьюского уезда, и до регистров уездов Пылвамаа, Тартумаа и Вырумаа.

В уездах Вырумаа, Валгамаа, Рапламаа и Пылвамаа семейные врачи также могут заказать вакцину AstraZeneca для вакцинации жителей, включенных в принадлежащий им регистр.

На этой неделе будет продолжена вакцинация работников передовой линии — детских садов, медицинского персонала и социальных работников. Кроме того, Вооруженные силы Эстонии получат возможность начать вакцинацию служащих, принадлежащих к их первоочередной приоритетной группе.

С 5 марта Больничная касса Эстонии также предлагает частным медицинским учреждениям заключить договор, который позволит им вакцинировать жителей в случае крупномасштабных поставок вакцины. По состоянию на 15 марта в Больничную кассу было подано заявления от восьми компаний. С четырьмя из них уже подписан договор. При первой же возможности, если позволят поставки вакцины, организации Põltsamaa Tervis Foundation, OÜ Corrigo, OÜ S Silmarõõm и AS Medita Baltics смогут сразу начинать вакцинацию.

Майви Парв, член Правления Больничной кассы, сказала, что, хотя поставки вакцины в страну на этой неделе не такие большие, все же ожидается, что в ближайшем будущем их количество увеличится. В таком случае участие вышеперечисленных организаций будет большим подспорьем в общегосударственной вакцинации, ведь благодаря такой сторонней помощи семейные врачи смогут сосредоточиться на вакцинации пациентов из групп риска, входящих в их регистр, а больницы — на лечении пациентов с серьезными заболеваниями. ”Мы очень рады, что сегодня у нас есть поддержка частного сектора. Если количество вакцин, поставляемых в страну, позволит, мы надеемся, что сможем включить эти частные организации в работу по вакцинации уже на следующей неделе”, — отметила Парв.