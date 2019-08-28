На этой неделе начнется создание суперграфики ”Повозка”
В Кесклинне по адресу Кельдримяэ, 2, торцевую стену украсит суперграфика под названием ”Повозка”. Работы осуществит победитель конкурса суперграфической росписи Piiritus OÜ.
В Кесклинне по адресу Кельдримяэ, 2, торцевую стену украсит суперграфика под названием ”Повозка”. Работы осуществит победитель конкурса суперграфической росписи Piiritus OÜ.
Весной Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства провел конкурс эскизов для создания суперграфики. На конкурс поступило 30 предложений, но условиям конкурса соответствовали лишь 22 из них. Помимо работы под названием ”Повозка”, представленной Piiritus OÜ, реализован будет также эскиз под названием "Õ" (Finostilo OÜ) — роспись появится на фасаде дома по адресу Палдиское шоссе, 169.
Суперграфические картины начали появляться в Таллинне в 2016 году.
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